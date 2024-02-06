新竹市香山區重要的信仰中心「太初玄清宮」再創世界唯一，為應甲辰龍年，特別以68萬個1元硬幣排列成「錢龍」，6日舉辦「獨一無二錢龍有春」啟動開展記者會，邀請民眾前來竹市走春觀賞「錢龍」，並推廣地方廟宇文化，也祝福大家龍好運來。

市長高虹安指出，太初玄清宮在道教文化扮演著十分重要的角色，在竹市文化傳承及社會公益也不遺餘力，不僅辦理各項祭祀慶典，近年更與市府合作許多藝文活動包括2023年9月與「明華園」的合作表演，對於增進市民文化涵養有極大貢獻。

這次運用68萬個新台幣1元硬幣排列成「錢龍」，取諧音「錢有盛」，希望透過這次儀式，讓民眾來年都能發大財，這是全國唯一、獨具特色，歡迎民眾春節期間到竹市走春共賞。

太初玄清宮主任委員葉金進表示，此次活動以「錢龍有春」為主軸，在民間傳統24節氣中的立春這天為全國民眾祈福招財，原本以58萬個1元打造「錢龍」，後來再追加到68萬個1元，取其「我發」、「你發」的寓意，並將在大年初一子時舉辦開光點睛儀式，邀請全國民眾共襄盛舉來太初看錢龍，祈求三清道祖庇佑平安；另於大年初五接財神補財庫，歡迎春節期間大手牽小手「龍」來太初迎福氣。

民政處長施淑婷表示，太初玄清宮創立於1980年，主祀道教三清道祖及天上聖母，於1999年時選定新竹市西濱公路北上77公里處旁創建，為竹市重要的信仰中心，香火十分鼎盛。