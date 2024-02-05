伯爵（PIAGET）於12年前推出一系列以生肖龍為主題的限定腕表作品，喜迎龍年的到來，如今在12年後的今日隨著十二生肖的週而復始，伯爵再度發揮創意，以前衛創新的精神與巧奪天工的工藝，透過珠寶設計推出一系列的龍年珠寶與腕表作品，並以慧眼與巧手，以神奇瑞獸「龍」與「鳳凰」成雙成對，更添傳奇。

伯爵甲辰龍年頂級珠寶玫瑰金彩寶胸針。（PIAGET提供）

伯爵龍年珠寶系列包括一件祥龍胸針、一件祥龍指環，以及兩款瑞鳳耳掛，將龍鱗與鳳翎融入設計細節當中，採用喜氣的紅寶石、尖晶石、黃色藍寶石等，目前伯爵先釋出設計草圖，預計三月實體珠寶會來展出。

伯爵甲辰龍年頂級珠寶玫瑰金鑽石鳳凰耳掛。（PIAGET提供）

伯爵甲辰龍年頂級珠寶玫瑰金紅寶石戒指。（PIAGET提供）

另有六款龍年珠寶表，包括琺瑯工藝大師Anita Porchet親手打造的龍鳳對表，在經典Altiplano系列腕表表盤上以琺瑯彩繪工藝分別勾勒藍色祥龍和紅色鳳凰，各限量發行38只。

伯爵甲辰龍年Altiplano系列龍年琺瑯珠寶表。（PIAGET提供）

伯爵甲辰龍年Altiplano系列龍年琺瑯鳳凰珠寶表。（PIAGET提供）

另有兩款龍年限量表，大師Anita Porchet以金質鐫刻祥龍，祥龍紅色漆面眼睛烔烔有神，龍中緊握一顆神秘黑蛋白石，限量8只。另一款Polo Emperador龍年飛行陀飛輪腕表，金質鐫刻祥龍具有霸氣迷人的風采，在表盤、表殼翻騰飛躍，藍寶石與美鑽以雪花式鑲嵌的方式漸變排列，猶如詩意星空。

伯爵甲辰龍年玫瑰金鑽石鳳凰珠寶表。（PIAGET提供）

兩款瑞鳳珠寶表則充滿女性柔美氣質，分別白金與玫瑰金鑲嵌鑽石，在表圈以不對稱的方式勾勒璀璨華美的羽翼，金質鐫刻的細節更添鮮明活力鄉，金質表鍊則採用手工雕刻「宮廷式裝飾」(Decor Palace)，各限量8只。