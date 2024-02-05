農曆兔年尾聲，台股今（5日）封關日，以18047.40點開出，隨後下跌逾10點，權值股台積電漲10元，觸及645元，聯發科下跌8元，觸及928元，AI族群續強，廣達、緯創皆漲近1%。

上周五美股四大指數收紅，道瓊上漲134.62點（或0.35%）至38654.42點，那斯達克指數漲267.35點（或1.74%）至15628.95點，標普500指數漲52.42點（或1.07%）至4958.61點，費城半導體勁揚56.25點（或1.31%）至4336.73點，台積電ADR大漲2.36美元（或2.08%）至115.75美元。

台股上周五上漲91.82點，收在18059.93點，成交值3277.25億。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超146.32億。自營商賣超1.11億，投信賣超3.96億，外資及陸資買超151.39億。

中國時報報導，受惠美國四大指數收紅、台積電美國存託憑證ADR漲幅逾2％，加上美國1月非農就業數據強勁，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股封關持續收紅機率大增，可望成為首個突破萬八的「封關日」。

台股迎接金龍年，市場多半看好首季就能挑戰歷史新高18,619點。此外，半導體與AI族群獲得不少專家青睞，被認為是台股能否向上挑戰的關鍵，工商時報報導，台新投顧副總經理黃文清預估，台股年後仍有望續漲，漲勢可能集中在中小AI族群，扮演護國群山。