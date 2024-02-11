國立台灣歷史博物館日前攜手日本國立歷史民俗博物館合辦「跨．1624：世界島台灣」國際特展。展覽內容集結荷蘭、日本、台灣等近20所國內外館舍，共百餘件文史精品，記載台灣400年來與國際接軌的文物歷史。

今年適逢台南400，亦是台灣接軌國際400年。為響應盛事，國立台灣歷史博物館聯手日本國立歷史民俗博物館合辦「跨．1624：世界島台灣」國際特展，網羅荷蘭、日本、台灣國際歷史文物，以述說台灣400年歷史。文化部指出，本次特展將帶領觀眾認識1624年前後，島嶼台灣如何以匯聚、包容的模式與世界連結，從過去的歷史經驗來省思當代多元族群文化的主體性價值。

市長黃偉哲與閣揆陳建仁視察台史博展覽。（圖／台南市政府）

文化部說明，1624年是台灣與世界相遇的年份，也是台灣歷史重要的記憶點。本次特展回顧台灣在17世紀進入世界舞台，躍上世界貿易網絡，成為東西方兩大航線交會點的歷史。展覽企圖以台灣為中心，翻轉過去以中原史觀及殖民論述的刻板印象。

行政院長陳建仁表示，過去台灣歷史上經歷荷蘭、西班牙、日本、清朝等政權，現今的自由經濟與醫療保健也與多國合作，因此本次特展之名「世界島台灣」名副其實。陳建仁說明，政府重視台灣歷史研究，近期更投入1.8億研究預算予台史博，期盼台灣各博物館也一起共襄盛舉，植根過去、展望未來。

台南市長黃偉哲表示，台南300年的時候，大家都還沒出生，台南500年時候卻又都不在了，因此剛好趕上這值得紀念的時刻。南市作為台灣的文化之都，有許許多多的美術館、博物館，黃偉哲期盼國人可以一起把握歷史的里程碑，記錄從1624年到2024年台南市走過的點滴。

台南市政府說明，「跨．1624：世界島台灣」國際特展，展期自2月1日起至6月30日，在台史博展示教育大樓4樓第一、二特展室展出。市府邀請國人共同前往台南觀展，共同見證台灣400年歷史與展望未來。