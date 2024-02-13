292名台灣旅客遭丟包在越南富國島，負責行程的年代旅遊也因此遭炎上。一名女苦主表示，自己就是被丟包的其中一團，整團23人是在越南中文導遊「阿孝」的幫助下才順利脫困，是大家的英雄。

林姓女網友在臉書社團「富國島（越南）自由行＋ Phu Quoc （Viet Nam）」發文表示自己就是被丟包的其中一團，越南導遊「阿孝」得知狀況後，立刻用最快的速度且合理的價格，安排遊覽車接走整團22人+1領隊，大讚「阿孝」過程中非常客氣，卻又積極協助，極力推薦。

「阿孝」本人也回應，事件發生後，短短半天就有100多人打電話向他求救，他也很遺憾富國島會發生此事，因此盡力聯繫每位遊客，希望大家仍然可以在富國島留下美好回憶，強調有需要幫助的都可以聯絡他。

網友也在下面留言：「這是我們台灣旅行社欠款才導致事件，感謝幫忙」、「真的感謝大力協助」、「旅遊會出現這種被放生狀況真的很誇張...」。