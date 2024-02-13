價值160萬的大金龜王。(山本富也提供)

每年春節到來，民眾依習俗都要到宮廟祈福，各縣市的宮廟也分別舉辦不同活動。苗栗縣竹南鎮龍鳳宮依往年慣例，今舉行乞龜祈福擲龜王活動，現場鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

今年的大金龜價值高達160萬元，由「山本富也國際」、「山本互聯網創業」、「山本耀建設」、「星星水產」、「錚女王」等公司共同乞得。

山本富也董事長林伸坤(左)、總經理謝宜蒨乞得160萬的大金龜王，今早特地從台中前往龍鳳宮共襄盛舉。(山本富也提供)

山本富也董事長林伸坤已是第2年乞得大金龜，今早特地抽空與總經理謝宜蒨由台中到竹南龍鳳宮共襄盛舉，祈福金錢龜助攻龍年財運「龍」來、生意興「龍」、「龍」華富貴、好運「龍」總來，業績大發大旺。

以全台最高媽祖神像聞名的竹南龍鳳宮，每年的春節至元宵節期間，廟方都會舉辦乞龜祈福擲龜王、猜燈謎、做元宵湯圓、製花燈等系列活動，當地春節期間熱鬧滾滾。

相傳乞龜活動已傳承百餘年歷史，信眾過去會向媽祖擲筊乞求福龜保佑全家平安，福龜是用紅龜粿或紅龜包組成，乞得的福龜帶回家中，給家人、親友及街坊鄰居分食，分享福氣保佑平安。

隨著年代演變，有信眾建議改以現金製作福龜代替，便於搬動及長期供奉保存，廟方因此改成現在的祈福金龜。今年有數10座大小不一的祈福金龜，由數10萬至1萬2000元不等，由信眾在媽祖面前擲出聖筊後請回住家或公司。