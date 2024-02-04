梧棲區農會特取梧棲區的主要經濟作物「米」塑出「米龍」。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府農業局輔導梧棲區農會辦理「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市梧棲區農會4日舉行祭祀神農大帝祭典，今年適逢龍年，農會特取梧棲區的主要經濟作物「米」塑出「米龍」，在法師帶領下喚醒龍神，進行米龍祈福儀式，另錢幣作為龍鱗，象徵龍神降臨，有漢人文化傳統習俗「趨吉避凶」意味，現場由副市長鄭照新擔任主祀官，與全體人員一同致祀，祈祝國泰民安、風調雨順、五榖豐收。

梧棲區農會指出，為米龍舉行「開光點睛」儀式，有祈福消災又招財，祈求一整年的好運。儀式結束後其所使用的白米常會捐贈給有需要的人，另作為龍鱗的錢幣象徵「招財」，不少人會拿來收藏。

另表揚農民的辛勞並鼓勵農民精進，農業局輔導梧棲區農會辦理「梧棲區各界慶祝113年農民節表彰暨節約用電宣導、致祀神農大帝典禮活動」，鄭為梧棲區傑出青農黃文慶頒發永續農善獎。

副市長鄭照新出席活動時表示，感謝優秀農民在農業領域的辛苦付出及偉大貢獻，期許農民與市府及農會繼續合作，為台中農業努力，為民眾提供最優質的台中農產品。

鄭照新指出，「支持農會、照顧農民、發展農業、建設農村」是市府責任，作為農友的後盾，市府推動農民健保補助、降低職災保險自負額、提供小型農機和優質肥料補助、災損補助等，減輕農民經濟負擔，未來將為農民謀取更好的福祉。

農業局肯定農民在農業生產、研發創新及推廣，在農業領域上有貢獻，活動表揚傑出農民及協助與推廣農業工作有功人員共170人，除頒發獎牌、獎品外，參加人員均贈送活動宣導紀念品、致祀品的金元寶、平安發財水、米龍（平安米）及龍鱗（龍銀錢母）予民眾結緣保平安。