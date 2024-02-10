每當冬天寒風刺骨時，是否感到肌肉或是骨頭酸痛，醫師建議，與其持續進補，不如平常就做足，規律的運動習慣、吃抗發炎食物，讓骨骼以及肌肉保持在強健的狀況。

導致身體酸痛的原因多，其中，冬季因氣溫驟降，導致血管收縮，循環系統效能減弱；天氣也會影響大腦皮質、視丘主管疼痛的區域，疼痛抑制的訊息減弱，再加上交感神經興奮，造成身體對外部刺激更加敏感。

此外，倘若身上原先就有舊傷或長期不良姿勢的問題，在原本血液循環就不良的情況下，當氣溫急降時，症狀將愈趨嚴重。因此，專家也分享4招，讓民眾輕易能夠預防關節疼痛以及減緩天冷時的身體酸痛感。

1注意保暖：天寒時穿戴保暖衣物、圍巾、手套，隔絕低溫影響肌肉、關節；戶外有太陽時，也建議出門曬曬背部10至20分鐘。

2適當的運動：可以做瑜珈或是皮拉提斯等運動，伸展筋骨，增加肌肉的彈性及關節的活動度，促進血液循環、提升基礎代謝，增加人體對抗風寒的能力。

3充足的睡眠、正確飲食：在睡眠期間，不僅能夠消彌白天的操勞，還能夠讓過度使用的關節進入修復狀態；另外，也因當適時補足水分，維持血液循環順暢，並多吃新鮮蔬果包含，胡蘿蔔、番茄、青花菜等等，降低關節發炎機率。

4熱敷或泡溫泉：可以針對疼痛的部位熱敷或是泡溫泉，適度增加肌肉及關節的血液循環，加速代謝廢物的排除；也可對關節附近穴道進行按摩，

然而醫師提醒，若以上方式皆沒有效果時，建議找復健師做物理治療，或是趕緊就診，尋求更進一步的治療，擺脫關節疼痛問題。