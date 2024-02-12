今天大年初三清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部天氣寒冷，其他地區早晚冷，最低溫在新竹峨嵋3.3度，西半部及花蓮局部地區也在10度以下；輻射低溫將持續至大年初六（15日）。前氣象局長鄭明典貼出氣象圖，今天清晨台北和新北、新竹和桃園都差了5度之多，直喊「太特別了！」

中央氣象署發布低溫特報，桃園、新竹、苗栗、台中及南投局部地區有6度以下氣溫發生機率，基隆、台北、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、宜蘭、花蓮及金門也有10度以下氣溫。

鄭明典今天一早在臉書貼出溫度分布圖，並發文表示北部溫度差距大，今晨5點台北15.2度、新北10.2度；桃園14度、新竹9.5度，僅隔1個縣市卻足足差了5度之多，鄭明典直呼「太特別了，留個紀錄。」

氣象署表示，今白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，高雄以北及東半部高溫約20至23度，屏東可達25度，西半部日夜溫差大。

明天到初六清晨持續受輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；初七（16日）東北季風增強，北部天氣轉濕涼。