農曆春節即將來臨，桃園警察分局青溪派出所所長馮青豪鑑於轄內數處公園內經常有多位街友席地而居，青溪警友站站長邱鴻輝致贈每位街友千元紅包，讓他們能購買生活用品安度春節。

邱鴻輝7日晚間22時許和青溪派出所巡佐邱正宗及警員林秉謙及警友夥伴們，冒著寒天雨夜分別至各公園探訪，致贈街友紅包並關懷他們身體狀況，並叮囑他們要注意保暖，善用款項切勿飲酒，於朝陽公園發送紅包時，發現有位街友僅有外套無棉被禦寒，她表示沒有攜帶棉被晚上很冷，當時已近23時無法立即購買棉被，員警發現旁邊的另一位街友有兩件新棉被，他表示去年底領取善心人士捐贈的棉被捨不得用一直放著，同是天涯淪落人願意無償提供，邱鴻輝立即掏出千元將棉被買下轉贈，讓她因有棉被禦寒而露出笑容。

另埔子所警員賴煒忠轄區訪查得知一位王小姐，為照顧年逾百歲罹癌的奶奶及生病的母親，辭去工作專心在家照顧兩老，無收入的情況下僅依靠補助支付沉重的醫療費用，讓王小姐壓力極大，賴員與同仁攜帶生活物資，會同中興里游進福里長前往關懷探視，並代為填寫急難救助申請表向張榮發基金會提出申請，希望能稍微減輕王小姐的重擔，也期盼能起到拋磚引玉的作用，讓社會大眾能一同關注需要幫助的弱勢族群。