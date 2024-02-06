桃園市迴龍消防分隊於6日在迴龍派出所舉辦CPR＋AED急救教學活動，當消防趕赴現場時，員警可先壓胸等待救護員到場接手，共同為患者爭取搶救黃金時間。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市迴龍消防分隊於6日在迴龍派出所舉辦CPR＋AED急救教學活動，當消防趕赴現場時，員警可先壓胸等待救護員到場接手，共同為患者爭取搶救黃金時間。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市迴龍消防分隊於6日在迴龍派出所舉辦CPR＋AED急救教學活動，當消防趕赴現場時，員警可先壓胸等待救護員到場接手，共同為患者爭取搶救黃金時間。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

案件發生第一時間，有時警察會比消防先到場，桃園市迴龍消防分隊於6日在迴龍派出所舉辦CPR＋AED急救教學活動，由迴龍消防分隊高級救護員陳柏志和黃翊真親自向員警傳授CPR相關知識及技術，當消防趕赴現場時，員警可先壓胸等待救護員到場接手，共同為患者爭取搶救黃金時間，為每一條寶貴的生命增加獲救的機會。

根據統計，每年台灣約有2萬人因心跳驟停急救送醫，而在最初4分鐘內實施CPR及8分鐘內使用AED電擊的情況下，患者的存活率可提升提高到60％至75％。這次教學活動強調員警在處理報案時也可能成為急救的第一線，因此他們學習並實踐CPR技術對提高桃園市民急救成功率至關重要。

迴龍分隊長徐浩峰表示，CPR適用的情境包括溺水、心臟病、高血壓、異物阻塞呼吸道、觸電和車禍等，感謝迴龍派出所的同仁主動參與學習，在提高急救實力之外，也開啟警消合作的新契機。