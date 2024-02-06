宜蘭縣消防局精進救護人員急救品質，去年下半年消防局執行到院前心肺功能停止患者救護計200人，平均急救成功率達29.50％，不僅水準不輸都會區，也是宜蘭縣歷年新高，有8名患者救回出院，今天（6日）縣長林姿妙表揚消防員代表，勉勵消防局持續做縣民生命健康的後盾與保障。

宜蘭縣消防局表示，到院前心肺功能停止患者（OHCA）200人，經急救2小時內有恢復生命徵象計有59人，2023年下半年急救成功率達29.50％，比前年同期20.54％上升8.96％，再創歷年新高。

消防局表示，4年前宜蘭縣的急救成功率約為19％，後來逐年上升；到院前心肺功能停止患者要能急救成功，第一線救護人員要有正確的處理，還有醫院接手的急救與照護。

消防救護有功人員共計有22人，今天林姿妙在縣務會議表揚各分隊代表，她表示，消防同仁傑出的表現讓她感到非常欣慰，患者中有8人康復出院，代表著8個家庭因為精準急救而完整；消防緊急救護實力的提升，是縣民生命健康的最佳保障。

消防局指出，人命的挽救需要各方人力物力的支持，需要的民眾才能及時得到完善的緊急救護處置，感謝社會大眾的無私奉獻，去年消防局受贈各式救護耗材及器材，各消防分隊普遍設置Lucas自動心肺復甦機，使消防同仁及宜蘭縣民受惠。

消防局為提升民眾急救技能，在礁溪、宜蘭、員山、羅東、五結、三星、冬山、蘇澳及南澳等9個消防分隊設置「CPR＋AED學習站」，去年一共舉辦了169場次的CPR＋AED宣導，一共服務了7813位的民眾，並鼓勵尚未參與宣導的民眾前往相關分隊預約諮詢，強化第一時間對於OHCA患者的處置，提高OHCA患者康復出院的成功率。