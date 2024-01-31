因應年節將至，市府公共安全聯合稽查小組針對新北市規模前10大的賣場、百貨公司聯合稽查。（新北市消防局提供）

工務局抽查3000平方公尺以上賣場的防火避難設施共計57家，相關缺失立即依照建築相關法規處分。

適逢春節前年貨消費高峰期間，新北市轄內各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨，貨品堆積將導致食品衛生及避難逃生等問題，副市長朱長惕之今（31）日率市府消防局及工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等局室組成公共安全聯合稽查小組，稽查三重區家樂福公安及食安，以維護消費者公共安全及食品安全。

新北市府說明，因應年節將至，市府公共安全聯合稽查小組針對新北市規模前10大的賣場、百貨公司聯合稽查，消防局亦針對列管的2488家轄內人潮出入眾多場所檢查消防安全設備，並辦理7處大規模場所春節前搶救演練，以提升火災搶救效能及減少人命傷亡。

工務局抽查3000平方公尺以上賣場的防火避難設施共計57家，相關缺失立即依照建築相關法規處分。

今日稽查重點項目包括年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範、是否確實標示肉品產地，消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、走道、防火門等安全設施是否通暢無阻，自衛消防編組演練是否落實，室內空氣品質是否良好等。

朱惕之呼籲，相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓市民安心過好年。