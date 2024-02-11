今天是大年初二回娘家的日子，前總統馬英九11日在立委鄭正鈐的陪同下至新竹市城隍廟上香祈福，並親自分送龍年紅包袋給民眾，吸引大批民眾排隊領取，許多民眾主動要求與馬英九合影與簽名，排隊人潮擠滿城隍廟前廣場，充分展現馬前總統在新竹的高人氣。

馬英九表示，新的一年，他希望能看到中華民國風調雨順，國泰民安。他並祝福大家「龍年行大運，富貴龍總來」。立委鄭正鈐則指出，馬前總統每年春節都會到新竹市發春聯或紅包袋，每每吸引眾多馬迷排隊等候，感謝馬前總統對新竹市持續的關心，他並祝福大家萬事如意。

前總統馬英九11日至新竹市城隍廟上香祈福，並親自分送龍年紅包袋給民眾，許多民眾主動要求與馬英九合影與簽名。（鄭正鈐團隊提供／陳育賢新竹傳真）

馬英九今天在城隍廟祈福時，受到廟旁攤商的歡迎，紛紛要求簽名，有攤商為求簽名，甚至直接拿出價目表讓馬前總統在上面簽名留念。

而現場排隊領取紅包袋的馬迷超過數百公尺，馬英九花了一個多小時才發完紅包。一位家長為了拿到馬英九紅包，今天早上7點就帶著8歲的小朋友在現場等候，他說，小孩子3歲的時候曾與馬前總統合照，得知馬英九今天要來，特別帶著扇子請馬前總統簽名、合影留念。

今天包括三位前新竹市長林政則、童勝男、許明財，以及新竹市議會國民黨總召陳慶齡、市議員徐美惠等多位市議員及里長都陪同馬英九共祈國泰民安。