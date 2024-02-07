1名30歲的陳姓男子因涉及毒品交易擁槍防身，因年關將近急需用錢，竟想典當防身槍枝，新竹市警局第三分局偵查隊日前查緝槍砲，經跟監埋伏，正好碰上陳嫌與人相約車上見面，員警立即上前將陳嫌逮捕，並當場查獲土製滾輪式霰彈槍、改造手槍及子彈，全案移送偵辦。

據了解，陳嫌因涉及毒品交易，為防身而攜帶槍枝，但因本身無業缺錢，竟想把槍枝抵押給當舖，他聯繫當舖稱有東西想要典當，雙方約在車上見面，陳竟拿出1把改造霰彈槍，當舖人員不敢拒絕只好交給陳現金。

近日警三分局偵查隊員警執行查緝槍砲案件任務，鎖定擁槍自重的陳嫌，經跟監掌握其行蹤，恰巧碰上陳嫌於新竹市延平路一段租屋處附近土地公廟前，與1名男子相約車上見面，埋伏員警見狀立即上前執行拘提陳嫌到案，一問才知陳男正要與當鋪人員交易槍枝。

警方在陳嫌身上查獲1把改造手槍，連同欲典當的改造霰彈槍在內，共起獲2把槍枝。陳嫌稱因年關將近急需用錢，因而將非法持有之改造槍械2把欲以10萬元質押給別人，怎知還沒談好就被警方抓到。警詢後全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪將陳嫌移送，全案擴大偵辦中。

年關將至，新竹市警三分局執行加強重要節日安全維護專案工作，自1月下旬起迄今，分別查獲槍砲案1件1人、吸食及持有各類毒品案5件10人、各類賭博案5件9人、詐欺集團拘禁人口案及面交車手案2件6人，總計起獲改造手槍1把、子彈1顆、土製滾輪式霰彈槍1把、霰彈5顆、毒品咖啡包26包、毒品彩虹菸111包、詐欺集團假證件及假文書等相關犯罪證物。

警三分局侯興龍表示，法律無假期執法無時限，逢年過節時更是警方掃除任何犯罪行為嚴正執法之時，每當國人歡慶重要節日時，警方也會強化犯罪防制及查緝等工作，以阻斷任何犯罪行為，避免影響民眾之正常生活，全心全意竭盡心力做好治安工作。

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