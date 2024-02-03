「2024龍Stay-新竹過好年」燈會即將在3日晚間登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

「2024龍Stay-新竹過好年」燈會即將在3日晚間登場，另整合賞櫻、元宵系列活動行銷新竹，但網路出現包括經費不合理息等言論，市議員林彥甫也認為今年經費比往年多出3倍，要求市府公布明細；市府今天則是加以駁斥，並將蒐集相關造謠資料提供警方查察偵辦。

城銷處表示，新竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算就約花了830至870萬元，但活動僅是沿護城河設置6組燈飾。

反觀今年過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，市府因此特別將燈區範圍擴大，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈，燈節總經費為950萬元，除主燈高8米、基座3米且基座可轉動，還有小提燈製作、7色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且此次燈區策展範圍延伸至新竹公園，還包含元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫。

城銷處指出，今年新竹市燈節不但將各項活動整合為一系列的慶典，範圍也更加擴展，還請到國際燈藝大師黃文全操刀設計，絕無經費不合理之處，嚴正駁斥網路部分粉專惡意造謠、帶風向的行為，其言論又中傷專業的設計團隊及設計師，令人遺憾。

市府表示，新竹市燈會主燈將於今天晚間點燈，燈會主燈「福氣龍好」位於東門城，由國際燈藝大師黃文全操力設計，與迎曦門互相輝映。

除主燈外，以7色彩虹為概念打造7色獨具特色輔燈，坐落於市區護城河沿岸，有象徵新生的紅色「好運龍life」、彰顯童趣的橙色「乘風飛翔」、代表閒適的黃色「徜徉雲端」、展現自由的綠色「玩轉新竹」、台灣國寶級首席玻璃藝術家大師林瑤農工藝的藍色「玲瓏玻光」、與新竹市各小學共同創作的靛色「彩繪新竹」、以及最後作為護花使者的紫色「花現龍蹤」。

市府期望透過燈會藝術品展示，除了融入竹市文化、城市特色與飲食特產，並挑戰別於傳統燈的型式，以卡通風格的作品展現新竹年輕活力的城市象徵，市長高虹安同時歡迎市民朋友及各地民眾前來新竹市賞燈、賞櫻、慶元宵、過好年。

不過，市議員林彥甫仍指出，1隻要價950萬，這樣的說法雖然過於簡化，但標案價格確實有疑慮。「新竹市2024春節燈區策展暨元宵賞櫻活動規畫執行案」，是以948萬8000元標出，標案實際上是包含2個活動，1個是燈展，1個是賞櫻。

但他認為，過往元宵燈展約是150至160萬，提燈先前增購是90萬，櫻花季行銷活動約40至50萬，也就說加起來最多也就300萬元。

但今年市府的標案金額卻高達3倍之多！且需求說明書內的預算金額是770萬，為何最後又多出近200萬元，有新增服務項目嗎？他說，人民辛苦繳納的稅，不應被政府隨意揮霍，這種種的疑問，市長有必要對外說明清楚，並公布經費明細。