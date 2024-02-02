搶攻農曆春節商機，華航推出全航線8折起新春優惠吸客，還可品嚐米其林三星頤宮新菜單。

高端素食餐飲「陽明春天」可網路預選。（華航提供）

「龍喜為著您」賀歲專案中，開票期間從2月1日至2月15日，出發期間從2月1日至5月31日，全航線8折起，如宿霧、新加坡、馬尼拉、雅加達、胡志明市、河內、金邊皆82折，北海道、福岡、首爾85折，東京、大阪、沖繩、名古屋87折。

大加州航網（洛杉磯、舊金山、安大略），最高享有85折優惠；即將進入秋楓季的南半球紐澳，還有春彩繽紛的歐洲，同步提供87折優惠。

冠軍奶油麵包(左)、雲感紫米麵包(右)。（華航提供）

機上美食亦不斷推陳出新，九州第一大麵粉製造商「熊本麵粉」與陳耀訓的冠軍麵包合作，特製商務及豪華經濟艙的「莓香絮語」（迷你版）及「薯心吉士」，還有經濟艙的「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」。

東京著名半世紀名店「燈燈庵」的懷石料理「慶雲」。（華航提供）

2024第一季新菜單也出爐，豪華商務艙首推米其林三星頤宮的「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，多汁鮮甜的龍蝦淋上特製麻婆豆腐，可享受星級美味；搭日本航線商務艙的民眾，也可享用東京著名半世紀名店「燈燈庵」的懷石料理「慶雲」。