時值寒假、春節旅遊旺季到來，華航特別推出全新「預約自動報到」服務，讓您訂位後，隨身有個行動秘書；同時本月起持續增班，廣受旅客喜愛的東北亞及東南亞都加密班次或加開包機，提供旅客便捷多元的選擇。華航打造貼心又便利的個人化系統，節省民眾報到等候時間，從容享受旅程的每一刻。

華航重視用戶體驗與回饋，為更貼近旅客需求，全面優化數位服務項目，整合現行「網路報到」功能，升級推出「預約自動報到」行動秘書，旅客完成訂位購票後，依不同航線，可於起飛前 24 或 48 小時至 360 天前，先行填妥護照及相關旅行證件資料，屆時系統將會在航班開放網路報到時，自動為旅客完成報到手續。

迎接寒假及春季旅遊旺季，華航自2024年1月起持續增班，看準日本旅遊市場需求強勁，東北亞是持續增班的重點地區，桃園-福岡已增為每周 16 班，桃園-高松增為每周 5 班，桃園-沖繩增為每周 11 班，高雄-沖繩增為每周 3 班，桃園-釜山增為每周 14 班，高雄-大阪自 2月2 日起增為每周 10 班。在農曆春節的客運熱門時段，華航也特別加密班次，桃園-北海道增為每周14班，桃園-高松增為每周 7 班，桃園-富山每周飛航 2 班，以及山形、釧路、石垣島、高雄-高松、高雄-靜岡等包機。桃園-熊本也將自2月27日起增為每周5班，桃園-名古屋自3月2日起增為每周11班，密集航班提供赴日旅遊更多選擇。

華航也積極布建東南亞航網，桃園-清邁1月28日起增開每周2班，至3月28日前天天直飛清邁，桃園-曼谷航線提供每周26班服務，每日早午晚出發時段隨旅客挑選安排，搭配高雄-曼谷每日一班，共計每周33班往返曼谷。桃園-馬尼拉將自4月15日起增為每周17班，搭配高雄-馬尼拉每周4班，華航共計每周21班往返馬尼拉。華航陸續開航宿霧、峴港及清邁，東南亞地區總計飛航 15 個航點，每周近 165 班往返航班，其中曼谷、馬尼拉、胡志明市、河內及新加坡每日都飛航 2-4 班，其他主要城市如峴港、吉隆坡、檳城、雅加達、峇里島也提供天天飛航服務。