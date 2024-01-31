《帕泰家》最受歡迎的是「泰式炒河粉」，另有多款必吃料理。（柯宗緯攝）

承億酒店27樓則改裝為「BAR KAO」主打正宗泰式美食及多款特色泰式調酒。（柯宗緯攝）

承億酒店27樓則改裝為「BAR KAO」主打正宗泰式美食及多款特色泰式調酒。（柯宗緯攝）

看準高雄人愛吃泰式料理，近期泰式餐廳紛紛插旗港都！蟬聯6年米其林推薦《帕泰家》進駐義享時尚廣場，主打泰式炒河粉，歡慶開幕加價購「香蕉麻吉煎餅」。承億酒店27樓則改裝為「BAR KAO」主打正宗泰式美食及多款特色泰式調酒。

豆府餐飲集團旗下泰式料理品牌《帕泰家》正式進駐義享時尚廣場7樓，泰國品牌名字Baan Phadthai取自泰文「家」(Baan)和「河粉」(Phadthai)，泰國原文為「河粉的家」，從2018起連續6年獲得泰國米其林必比登推薦，是泰國當地非常知名的餐廳。

《帕泰家》最受歡迎的是「泰式炒河粉」，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，只要一口就會愛上。此外，「帕泰家甘藍手卷」則是其他泰國餐廳吃不到的經典美味，另有泰國街頭常見的「椰子冰淇淋」呈現視覺感和美味感。

歡慶《帕泰家》進駐義享時尚廣場，即起至2月2日止，凡點組合套餐即可以98元加購有泰國國民甜點之稱的「香蕉麻吉煎餅」，原價188元直接下殺52折。1月28日起連續29天，只要兩人同行到帕泰家用餐還可領取「涼拌金沙青木瓜」料理兌換券。

此外，承億酒店27樓頂樓開設全新泰式料理餐廳「BAR KAO」，中「Kao」是高雄城市的縮寫，在泰語中「Kaoˇ」也是飯的意思，餐廳空間融入各式南洋風植栽設計，還有3間不同大小的包廂內附KTV設備搭配港灣夜景。

這次承億酒店首次邀請女主廚葉舒妮操刀，主廚本身為南泰人，來台近30年擁有多年飯店主廚經驗，擅長香料咖哩調製，其中主廚最推薦「帕能咖哩牛」是「BAR KAO」必點招牌料理。特別的是，餐廳戶外座位區種植多種香料植物，餐廳每日都會用新鮮採收香茅、迷迭香、泰式九層塔、泰式檸檬葉、蝶豆花等入菜。

值得一提的是，為表現高雄海港特色，主廚以現撈海味為題揉合重口味香辣的南泰料理及中泰經典風味，提供酸甜清爽適中的正宗泰式料理，像是「冬蔭龍蝦海鮮湯」採用每日海港直送活龍蝦。「火燒島咖哩海鮮蒸蛋」利用紅咖哩及干貝、花枝、蝦、蟹等豐富海鮮，再以香蕉葉包覆料理而成，口感層次豐富滑口。