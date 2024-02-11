中油表示，因雙重平穩機制啟動及配合春節穩定物價政策，汽、柴油各吸收1.5元及2.2元，12日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.4元。113年累計至1月底止，中油共吸收約9.97億元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27元。

中油本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.90美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.098元，國內油價依公式計算跌幅為1.61％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.5元及1.8元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.6元及1.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

另依春節期間穩定物價政策（2月5日至2月18日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理），汽油再加碼吸收0.5元，合計汽、柴油共各吸收1.5元及2.2元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調降0.4元。