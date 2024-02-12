新北市長侯友宜在今（12）日大年初三繼續到五穀先帝廟發福袋，他說從初一開始就到新北各地廟宇為民眾祈福，並且發放福袋，期間聽聞有支持者為了領福袋，提早5個小時去排隊，也有許多支持加油打氣，讓他非常感動，希望大家能帶來一個團結、好運氣以及有美好將來的台灣。

侯友宜表示，今年春節從小年夜到今天，每天都在工作沒有休息，從開始放假去給治安維護、交通疏導以及環境清潔的辛苦同仁打氣外，從初一開始都在廟宇給新北市民祝福、拜年，希望大家都能夠「吉龍舞春」，平安過一個好年，而自己雖然都沒有休息，但仍會抽空陪家人吃吃飯、聊聊天，因為孩子在春節期間有的也要上班，大家都各自在崗位上自己努力，不過家人的團聚只要心在一起，就是非常溫暖。

侯友宜也說，這幾天到寺廟參拜、向民眾拜年，民眾都非常熱情，有人甚至提早5個多小時排隊領福袋，排隊的隊伍也是幾乎連尾巴都看不到，發了半個小時還發不完，然後因為還有下個行程，還得麻煩區長代勞，看到熱情民眾給予支持打氣，除了感謝民眾的疼席外，也希望大家能夠帶來團結、好運氣、美好未來的台灣。