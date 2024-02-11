副總統賴清德11日下午到桃園市平鎮褒忠祠參香發福袋。（蔡明亘攝）

副總統賴清德今大年初二展開桃竹苗參香行程，第5站下午前往桃園市平鎮褒忠祠，參香祈福後發放限量1元福袋，大批民眾早早就到場排隊，場面熱鬧。賴表示，感謝義民爺保佑讓大選平安圓滿成功，盼持續保佑桃園四時無災、八節有慶，也祝每個人新年快樂。

副總統賴清德11日前往平鎮褒忠祠，熱情民眾早早就來排隊準備領福袋。（蔡明亘攝）

賴清德下午近3時抵達平鎮褒忠祠，現場有民眾中午就到場排隊，準備領福袋，為新年添個喜氣，湧入大量人潮。賴清德也在行政院副院長鄭文燦、多位民進黨籍民代們陪同下，到廟內參香祈福，並與現場民眾致意。

副總統賴清德11日在平鎮褒忠祠表示，感謝義民爺保佑讓大選平安圓滿成功，盼持續保佑桃園四時無災、八節有慶。（蔡明亘攝）

賴清德表示，今是農曆大年初二，很高興來到平鎮褒忠祠義民廟來參拜祈福，感謝義民爺保佑，在這場總統立委大選平安順利圓滿成功，同時也要謝謝大家賜票，不僅要感謝將神聖一票投給他，也投給民進黨推薦的6位立委候選人，非常感謝大家。

賴清德說，今也要向義民爺拜年，恭賀義民爺新年快樂、神威顯赫、香火鼎盛，盼保佑國泰民安、風調雨順，也保佑桃園四時無災、八節有慶，也保佑國運昌隆和百業興隆，每個人都新年快樂、事事如意，龍年行大運。

鄭文燦提到，客家義民精神代代相傳，200多年來守護著鄉土，過去他在此舉行非常多次義民祭和安平鎮之役追思活動，並改造1895乙未保台紀念公園，來到這不僅可追思義民先人，一旁還有親子公園可讓孩子享受公園樂趣。今初二回娘家，遠在他鄉工作的遊子都回到家裡，記得來義民廟拜拜，祝福大家龍年吉祥，「龍健康、龍平安、龍歡喜、龍賺大錢」。