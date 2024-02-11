今天（2/11）是大年初二，按照傳統習俗是「回娘家」的日子，命理專家柯柏成在臉書粉專發文指出，今天適逢「天罡（ㄍㄤ）日」，諸事不宜，提醒要回娘家的人，忌諱在娘家睡午覺，且必須在吃晚餐前離開，另外也提供了女兒為娘家增福招財的小密技。

柯柏成指出，過年的意義在於家庭團聚，初二回娘家也只是一個階段性時代的習俗，如果因為雙親不在了，自然沒有回娘家的問題，如果因為工作繁忙，也不需要拘泥一定要在初二回娘家。

柯柏成提醒，如果有回娘家打算的人，因為今年初二適逢天罡日，黃曆上顯示諸事不宜，因此只需要在中午前抵達即可，並且忌諱在娘家睡午覺，若要攜帶伴手禮，建議雙數較為吉利，最後必須在吃晚餐以前離開。

柯柏成表示，除了傳統習俗以外，今年回娘家還可以多做一件事，利用奇門遁甲祕術替娘家增福招財，只要在中午午時（11點到13點），由女兒在娘家的東北方擺上一盤共8顆橘子，大小、品種建議要一致，擺到初三再請娘家家人吃掉，就能夠替娘家增福招財。

但柯柏成也說，如果娘家環境條件不允許，例如東北方正好是浴廁，就不需要勉強實行，畢竟節日的意義是團聚，只要有回娘家拜年即可。