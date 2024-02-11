副總統、下屆總統當選人賴清德11日分別到竹北市楊柳堂和湖口鄉三元宮參拜，並發送限量1元福袋，因氣候回暖，吸引很多民眾排隊索取，現場民眾不時大喊「總統好！」場面相當熱鬧。

賴清德在新竹縣拜廟及發福袋，有前縣長鄭永金、竹北市長鄭朝方、縣議員張珈源及蔡蕥鍹等黨公職人員陪同。往年總統等藍綠兩方重要政治人物，新春拜廟及發福袋，多年來都有在新埔義民廟，今年首度「跳過」！

鄭朝方指會在竹北尚義里的陽柳堂，是因總統選舉時，竹北西區7個里都贏，尤其是尚義、崇義及大義3個里。鄭朝方並致贈賴清德竹北燈會特別製作的龍年手提燈龍。

賴清德感謝觀音佛祖保佑，選舉能平安順利成功，同時要感謝竹北市等新竹縣的縣民，對他的支持及對新竹縣立委提名人的支持，祝大家新年快樂，家庭美滿幸福，龍年行大運。

賴清德祈求台灣國泰民安，風調雨順，百業興隆，不管從事哪個行業，都能平安賺大錢，生意興隆。賴清德隨後發送福袋，先發給坐輪椅行動不便的老人家，很多民眾拿到福袋都高興的與家人或朋友一定拍照留念。