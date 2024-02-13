國3北向249公里，2小客追撞事故佔用中線，回堵約2公里。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

今（13）日是大年初四，國道湧現北上收假車潮，交通部高速公路局指出，今天上午國道全線交通量為50.7百萬車公里，國1、國3發生四起事故，也造成後方車流回堵影響路況，預判下午國道11處重點壅塞路段，建議南向民眾多利用下午時段行駛、北向民眾以上午行駛為主。

高公局統計今天截至中午12時，國道全線交通量為50.7萬車公里，全日交通量為133百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹；國1北向南屯至台中系統、永康至安定、楠梓至路竹；國3南向中和至樹林、鶯歌系統至大溪；國3北向大山至西濱、水上系統至竹崎；國5南向南港系統至石碇、國5北向宜蘭至坪林。

高公局指出，今天上午9時19分在國1北向257.6公里處，發生3輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，造成後方車流回堵7公里；9時24分在國3北向194.8公里處4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵2公里。

10時26分在國3北向290.5公里小客追撞事故，占用中線及內線車道，後方車流回堵11公里；10時38分國3北向249公里處2輛小客車追撞，占用中線車道，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。

高公局建議，今日國道南向民眾，多利用下午時段行駛國道，北向民眾多利用上午時段行駛，避開壅塞。用路人可透過高速公路1968網站及APP，並於行駛途中收聽警廣，掌握路況資訊。