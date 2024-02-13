台北市警察局交通大隊統計，去年（2023年）轄區內，因為「未打方向燈」導致交通事故計1486件，平均每月發生超過120件，區分其發生情境，以「變換車道」時，發生671件最多，其次是「轉彎」時，發生621件，再其次是「起步行駛」時，有194件。

警方提醒，方向燈是行車時的重要安全防護設備，汽機車改變行進方向前，均應先使用方向燈，讓其他車輛明確知道行車動向，並查看周邊有無人車，確認安全距離足夠時，再行改變方向，才能避免碰撞意外發生。

警方表示，依據道路交通安全規則第109條第2項第1、2款規定，「起駛前」、「左(右)轉彎時」及「變換車道時」，均應先顯示欲變換車道方向之燈光，並全程顯示至完成轉彎或變換車道之行為，違者可依道路交通管理處罰條例第42條，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

台北市政府警察局交通警察大隊呼籲，開車時請確實使用燈光，確保行車安全與您的荷包。