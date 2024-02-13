中市警一分局西區派出所長張慧茹、巡佐王誌憲、警員簡仲宏、劉源昇，昨天（12日）晚間執行酒駕路檢勤務時，簡仲宏發現一名男童從路檢點旁的騎樓走過去，身旁沒有任何大人陪同，當下覺得相當奇怪，便主動上前將男童攔下。

警員簡仲宏見男童眼神空洞、精疲力盡、語無倫次，身體還微微顫抖，雙腳磨破皮又帶點髒污，所長張慧茹見狀，以溫柔語氣安撫男童，並詢問：「弟弟你叫什麼名字？住哪裡？媽媽在哪裡呢？」

但男童似乎不太會表達，勉強地用言語拼湊，表示是從安親班出來，不知道過了多久了，走了好久，都還沒到家。員警又聽到男童肚子咕嚕作響，便先將男童載回派出所，給予熱騰騰的飯食及溫水暖胃。

警員劉源昇耐心地詢問後，得知男童的名字，經查詢發現男童姓侯（13歲），竟然還是「失蹤人口」，員警便立即通知家屬，到派出所將他帶回家。

男童母親表示，昨天將兒子送到安親班，下課時要去接回家時，卻都沒看到兒子蹤影，回家查看也都沒發現兒子，當下著急不已，只好慌張地到鄰近派出所報案。

男童母親說，所幸接到派出所的電話：「找到兒子了！」讓原本的提心吊膽、心煩意亂，瞬間鬆了一口氣，非常感謝認真執勤的西區所員警。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，家中若有孩童，務必隨時注意孩童行蹤，若不慎發生失蹤狀況，請立即到附近派出所報案或撥打110請求協助，平時亦應向孩童建立自我保護意識，走失時應到便利商店或人多的地方求助，避免發生任何意外。

另外，因應農曆春節，台中市政府警察局配合全國同步啟動「113年加強重要節日安全維護工作」，統合協調友軍維安力量，務必達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，讓民眾平安、快樂過好年。