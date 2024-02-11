台中市太平區68歲黃姓婦人家有50歲中風且無法行動的兒子，日前11點多，黃婦外出買年貨未將鑰匙攜出，3個多小時返家卻發現被反鎖屋外，深怕兒子有意外，趕緊報警求助。警消破門而入發現，男子身體虛弱躺臥床上，隨即送醫觀察，所幸無大礙。

台中市警察局太平分局新平派出所警員鄭永欣、陳俊智昨9日下午2點多，接獲一婦人報案稱「外出未帶鑰匙，被反鎖在屋外，因家中有位中風的兒子，長期臥病在床，請求警方協助。」員警立即到場處理。

警方發現現場大門被反鎖，又因住處位在大樓內無法從他處進入，經婦人同意下緊急破門而入，隨即發現臥在病床的男子。當時男子疑未按時服藥，加上中餐未吃血糖過低不適，由消防人員送至長安醫院治療觀察，所幸檢查後無大礙，黃婦人才終於落下心中大石。

黃婦表示，起初回到家還在想門為什麼會鎖上，後來才發現趕著去買年貨，未帶鑰匙，在門外急了半天，在無助下只好請求警方協助。感謝警消人員協助，好在未發生憾事，晚上家人陸續返家，可以平安吃個團圓飯。