台中太平區上月（1月）29日發生一起詐騙車手疑遭黑吃黑案件，27歲許姓女子在網上應徵工作依指示取款，剛從被害人手上拿到80萬元即被兩名男子在新平路一家超商門口搶走，警方獲報後隨即報請檢方指揮偵辦，鎖定23歲鍾男、28歲黃嫌，日前陸續在高雄查獲兩人，訊後依搶奪、詐欺罪嫌移送。

台中太平警分局破獲車手黑吃黑案，將2名嫌犯依法送辦。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

許姓女子指稱，在網上應徵工作依指示取錢、交款即可獲酬勞，1月29日她向受害人取款80萬元現金，依指示搭乘計程車到指定地點，沒想到就遭兩名男子搶走，她因而向太平警分局報案，原先還支吾其詞，後來警方突破心防發現她是詐騙集團取款手。

警方獲報後擴大調閱監視器，並研判兩名涉案男子徒步逃逸方向，過濾數100台車輛，發現疑似涉案白色自小客車，犯嫌也相當狡猾，除駕車上高速公路逃往南部，還懸掛偽造車牌及頻設斷點，企圖混淆警方偵辦方向。

專案人員隨即至高雄市杉林區查訪，在透過不斷比對車型資料，以及過濾相關人等，甚至深入山區緝查作案車輛，終於查出23歲鍾姓男子及28歲黃姓男子涉嫌重大，隨即由檢察官開立拘票，專案人員兵分三路前往埋伏，分別2日在高雄市杉林區查獲鍾嫌，起出作案車輛、偽造車牌兩面、手機等物品；另於5日高雄市美濃區查獲黃嫌，並起出手機等物品，全案隨即宣告偵破。

鐘、黃等兩嫌到案後，供詞避重就輕，還誆稱對搶來的錢都來還債，但對於金錢流向均交代不清，全案訊問後依搶奪、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，兩嫌均聲押獲准，另由檢警向上溯源。