台南市新營區王公里2日清晨6時驚傳命案，柳營奇美醫院接獲已奄奄一息的20歲李姓男子，急救宣告不治身亡。曾姓男子在案發不久後投案，據了解是債務引發糾紛，警方懷疑死者應遭群毆，正擴大追查共犯。

警方查出，死者2日清晨在新營區王公里1棟透天厝遭到毆打，該屋曾遭警方破獲詐騙集團機房，是詐團據點，等該案風頭一過，當地又死灰復燃，常有年輕人半夜開豪車出入，發出擾人噪音，附近居民怕惹禍上身，敢怒不敢言。

20歲李男未婚無業，2日疑被帶到該處透天民宅一頓教訓，身上多處鈍挫傷，但無明顯傷口。投案的曾姓男子約30多歲，他供稱與李男有債務糾紛，原本約在民宅談判，最後雙方談判破局，拿木棍只想教訓他，意外出手過重鬧出人命，只好把人載到醫院丟包再投案。

據了解，警方對曾男的供詞起疑，認為李男身上的頓挫傷不只1人施暴，應還有共犯在逃，警方一面報請檢察官指揮，會同法醫相驗屍體，一面請鑑識人員現場拉出黃線，仔細採證。

案發地的透天厝與1輛黑色廂型車被圍起1道黃線，警方懷疑案情不單純，不排除是詐騙集團內部成員窩裡反，車手擅自取走騙來的款項，引發殺意，正調閱相關資料，會同法醫調查確切死因。