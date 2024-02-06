27歲朱姓詐欺車手日前前往西門町取款，遭萬華警方調閱監視器鎖定，警方日前持搜索票前往朱嫌新北市藏匿處時，朱聽到樓下有動靜立刻狂奔至頂樓，接著藏身在水塔下方，但警方在制高點找到朱嫌，將他當場逮捕。

詐欺車手躲警追緝 狂奔上頂樓藏身水塔仍被逮

萬華警方追查一起假投資詐騙案，發現一名車手現身西門町取款，經循線追查，鎖定27歲朱嫌身分，日前前往搜索時，發現朱大門打開，人已不見蹤影，疑似發現警方上門逃逸。

警方已封鎖大樓周遭，研判朱嫌仍在樓內，經逐層查找認定他逃到頂樓，最後透過制高點，發現水塔下方疑似有人，循線將該名車手查緝到案，並起獲4支手機、6張預付卡及1包安非他命，全案依詐欺、組織犯罪、洗錢及毒品等罪送辦。

警方查獲手機、毒品等證物。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

西門町派出所表示，警方將嚴查在轄內出沒的詐團車手，去年已陸續查緝詐欺集團幹部3人、取款及取簿車手共計59人，春節將近將持續加強各金融機構、超商巡邏及便衣守望勤務，告誡不法之徒切勿心存僥倖。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！