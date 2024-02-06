雲林地檢署去年底緝獲假投資詐欺集團車手，發現有數十人受害，詐騙金額達上千萬元，循線再逮捕第2層收購人頭帳戶者、第3層車手頭及第4層詐騙集團車手首腦，並於今年1月29日在雲林縣東勢鄉扣得制式手槍2把、改造手槍2把等證物，6日檢方表示全案依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦。

雲林地檢署指出，檢察官羅昀渝去年底緝獲假投資詐欺集團車手，指揮警政署刑事警察局國際刑警科、雲林縣警察局台西分局與北港分局、台南市警察局永康分局、新北市警察局林口分局、新竹市警察局第1分局等單位進行調查，持續蒐證、溯源偵辦。

辦案人員循線緝獲第2層收購人頭帳戶者程嫌、第3層車手頭林嫌、第4層詐騙集團車手首腦丁嫌，今年1月2日、29日、30日陸續向雲林地方法院聲請羈押3嫌獲准，另一名丁嫌經檢察官訊問後，予以5萬元交保。

雲林地檢署呼籲民眾，詐欺手法層出不窮，慎選投資理財標的，投資前應多方求證，切莫隨意輕信高額回本或保證獲利等話術，更勿輕易下載任何投資群組所推薦APP，避免以現金交易，才能減少被詐騙風險。