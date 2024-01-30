高雄市林園分局林園派出所陳姓警員，因胞弟涉嫌詐欺案被查出他也涉案其中，雲林地檢署指揮29日指揮廉政署南部地區調查組搜索拘提陳員4人，訊後當庭逮捕4人，並聲押禁見，而林園分局已開考績會，報請市警局記2大過免職處分。

廉政署查出，詐團成員陳男、林男、劉男及林男（已遭雲檢羈押中）共同參與詐欺集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶之人予彼此，再分取詐騙金額2-4％之不法利益。而陳姓員警涉嫌包庇詐團成員，提供避免為警查緝之方式，又違法查詢他人應秘密之個資，洩漏予劉嫌及林嫌知悉。經檢察官複訊後，認4人犯嫌重大，且有滅證、勾串之虞，當庭逮捕聲押，預計下午召開羈押庭。

不過，林園分局已開考績會，報請市警局記2大過免職處分。據了解，該名30歲的陳姓員警曾因不當查詢各資，獲檢方緩起訴處分，但近年來又被分局列為列管對象。