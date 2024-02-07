幾天後就是過年了，雖然對大部分的人來說，這是一個團聚的節日，但不少媳婦卻無法有同感，甚至有女性上班族會為了不想回婆家特別在過年時排班，就是為了避免回婆家被當成女傭使喚。有人妻就透露，先生在家中排行最小，上面有8位哥哥姐姐，但兩人結婚第1年，自己就被狂使喚，讓她決定直接把先生帶回娘家吃年夜飯。

一名人妻今（7）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，先生有6位姐姐、2位哥哥，已婚、離婚及未婚的都有，兩人結婚第1年，自己就被婆婆、大姑們狂拗煮除夕團圓飯跟準備拜拜，且除夕當天所有人都在客廳滑手機、吃零食，只有老公來幫忙，連準備好拜拜的食物要拿到4樓時，請大姑、大伯們幫忙端一下都沒人願意動手。

「這什麼婆家啊，我又不是女傭！」原PO透露，因為婆家這些人的態度，讓她決定當晚開天窗，根本沒準備年夜飯的東西，直接把先生帶回娘家吃晚餐，隨後至今年為止，每年過年都直接出國休年假，並貼出飛往義大利的照片說「我老公不是媽寶所以挺我，不互相的人，做再多也是認為那是『妳應該做的』」。

其他人狂讚「不想做也沒人拿你有辦法，黑就對了」、「他們有拜拜的可以吃就好了」、「老公願意幫還不錯」、「最喜歡這種有能力改變，不屈服垃圾習俗的女人」、「慶幸你有個神隊友」、「真是爽到大快人心」、「人真的就是互相，我公婆對我超好，我為他們做女傭也不嫌累，那種視為應該的那還不如直接眼不見為淨」。