39歲網紅陳沂5日下午在台北市松山區街頭，遭21歲的黃姓男子狂毆猛踹，即使陳沂逃進消防隊躲避，黃男在警方到場時仍想衝進去追打。由於黃男酒測值不高，疑似借酒裝瘋，而警方調閱監視器發現，當時在現場「假裝勸架」的22歲周姓男子，早在動手當天上午就曾前往勘查地形，松山分局掌握事證後，立刻在昨晚「拘提」帶回周男。

據了解，黃嫌被捕後辯稱是因為喝酒醉，誤將陳沂認作是網婆，所以才會動手打人，開車接應的周男聲稱當時在車內睡覺，發現黃男打人立即下車勸阻，黃嫌訊後被依傷害罪嫌送辦。

警方調查，黃嫌平時在文山區活動，有毒品、傷害的刑事紀錄，周男也有竹聯幫明仁會背景，警方擴大調閱監視器，發現案發當天前1個多小時，周男即開車載黃嫌到陳沂住家附近徘徊勘查地形，看到陳沂出門後，黃嫌再上前確認身分並且動手毆打，研判應是「預謀作案」。

警方分析，根據一般經驗，只要喝一瓶啤酒，酒測值就會超過0.21，要使人酒醉的機率微乎其微，且檢視監視器，黃男與陳沂似乎並非街頭巧遇，而是在一旁慢慢接近確認身分後才下手，而且還和友人上演一場「勸阻戲碼」。

為了更逼真，黃男在陳沂衝進消防隊時都不願離去，等到員警到場後，刻意藉酒意要衝進去追打，並對員警嗆聲，做法都像是在演出一場「醉漢鬧事」的戲碼。

警方研判，黃男的手法，就像是一般黑幫份子的「警告行為」，頗有教訓的意味。警方7日將周男拘提到案，周男仍聲稱當時自己在車上休息，否認涉案，檢警將持續擴大蒐證偵辦，追查幕後主嫌並提報為治平對象。