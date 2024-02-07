台糖「安心豚梅花肉片」驗出瘦肉精風波越演越烈，繼台中市食品藥物安全處日前檢出台含瘦肉精西布特羅0.002ppm，食藥署也檢出西布特羅0.001ppm；台北市衛生局表示，除要求同批產品立刻下架外，也要求通路預防性下架相同品項的非同批產品，並進行抽樣檢驗，總計抽驗4件，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，檢驗的產品與台中檢出含瘦肉精的產品並不是同批產品，初步檢驗的結果顯示，目前還沒有不符規定產品流向台北市的具體證據，但局方還是會以消費者的食安、健康與消費信心為核心考量，持續進行跨域聯防，協助釐清問題並追查流向，嚴防食安問題，為市民的健康從嚴把關。

衛生局說明，此次分別至台灣糖業股份有限公司下游商「台糖公司商品行銷事業部台北營業所」、「台北農產運銷公司」、「台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台北興隆直營店」、「全聯實業股份有限公司中山德惠分公司」、「台灣糖業股份有限公司職工福利委員會台北區域分會」等處稽查時，都沒有台糖安心豚梅花肉片（有效期限至2024-06-10）同批產品在架上。

衛生局表示，除「台糖公司商品行銷事業部台北營業所」為辦公室及倉庫外，另針對其餘4家進行抽樣檢驗，並由本局檢驗科，同時是衛生福利部食品藥物管理署認證實驗室，以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法─乙型受體素類多重殘留分析（MOHWV0041.05）」進行21項乙型受體素（含西布特羅，Cimbuterol）檢驗，結果均未檢出。

衛生局呼籲，農牧業者及食品業者均應落實自我管理，於農畜產品種植、畜養過程應妥善使用合法農藥或飼料，不違規使用非法飼料添加劑，屠體屠宰及食品加工過程也要注意安全衛生，如有必要才使用食品添加物，以確保消費者飲食安全衛生，並持續針對市售食品進行稽查抽驗，為市民食安把關，如有不法將嚴懲不貸。