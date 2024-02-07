台灣爆發首宗國產豬肉含不得驗出的瘦肉精布西特羅，對此，民進黨立委何欣純表示，中央與地方針對台中市政府的樣品確實有驗出瘦肉精，現在最重要的就是要溯源，趕快查清楚，可以讓民眾安心過好年。

台中市1月15日啟動市售肉品抽驗，在國防部所屬台中福利站抽驗台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm，經食藥署及中市複驗結果仍是有檢出，台中市衛生局也將依《食安法》規定，移送原產地：台南市衛生局做後續裁處。

對於這樣的結果，民進黨台中市立委何欣純表示，維護民眾食的安全，政府責無旁貸，第一線稽查檢驗人員真的很辛苦，應給予肯定；台糖同品項肉品已經預防性下架，各縣市政府也在協助抽查，檢驗相關肉品，目前都沒有檢出有瘦肉精的情形。

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她表示，中央與地方針對台中市政府的樣品確實有驗出瘦肉精，現在最重要的就是要溯源，要一步一步從飼養環節、環境到屠宰過程，到底那個環節出問題？被汙染的，造成有瘦肉精的陽性反應，趕快查清楚，可以讓民眾安心過好年。