台北市長蔣萬安（右）7日在市政大樓會見來訪的日本東京都知事小池百合子（左）率領的訪問團。（王英豪攝）

日本東京都知事小池百合子7日清晨搭機抵達台灣，下午與台北市長蔣萬安會面。雙方就防災、人口、體育以及新創產業等議題交換意見。小池百合子於致詞時表示，非常高興能與蔣萬安見面，兩市在防災與體育運動領域都有持續交流，且保持良好關係，也非常感謝台灣民眾在日本地震時給予的支持。

小池百合子在致詞時表示，台北市與東京都面臨著地震的災害，雙方能就相關資訊交換意見。小池也特別提到，感謝台灣的民眾在日本發生大地震時，積極給予日本協助。而接下來，東京與台北市分別要舉辦聽障奧運以及世界壯年運動會，雙方也能就相關經驗進行交流。

小池強調，在科技、教育、少子化等問題上，台北市與東京都面臨著共同的課題，希望兩市能夠在這部分有一些資訊上的交流。

蔣萬安則表示，台北市身為亞洲第一個舉辦聽障奧運的城市，明年也要舉辦世界壯年運動會，剛好在同一年與東京都舉辦國際大型運動賽事，相信兩個城市都有能夠相互交流學習的地方。

蔣萬安也提及，去年小池曾邀請他去東京參加全球城市網絡永續高峰會，但當時因有公務在身無法親自出席，因此請李四川副市長代表出席，「我一直很期待能夠跟小池知事見面，可以就很多市政的交流，與未來城市治理和發展方向交換意見。」