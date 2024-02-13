新北市一名女子小萱（化名），2012年3月與阿華（化名）結婚，婚後育有2名兒子，一家四口同住在淡水，但2020年間開始，小萱與阿華開始沒有互動，甚至已形同陌路，雙方分房也超過3年，連性生活或親密行為都不曾發生，小萱憤而向法院訴請離婚。

法院審理時，小萱還指控，阿華長期未給家庭生活費用以及子女扶養費，也不願意分擔家務勞動，後來搬離淡水住處，就未曾返回，導致雙方分居至今。

阿華則向法官表示，「不同意離婚，希望能養育2個兒子成年」，當時會離家，是因為上班途中，因為跌倒傷及骨頭，考量返家將無人協助，才會在出院後，回到父親家裡休養3個月，期間未上班因而無收入，故無法支付家中費用。

阿華也坦承，確實與小萱分房3年，也沒有親密關係，但他蝦住在淡水住處時，偶爾會做掃地、洗碗、洗衣等家務，絕非不願分擔家事勞動。

2名兒子作證時表示，父母以前還住在一起時，就沒有睡在同一個房間，2023年暑假快結束時，父親受傷後就離開家裡，也沒有支付家裡的費用，都是由母親支付，母親為了支應生活費用，假日時到山上農場兼職，他們也會跟去幫忙。

法官審酌，雙方分居前已長期分房，且未有夫妻間的親密關係，夫妻感情顯然不睦，後來阿華搬離後分居至今，阿華未能在分居後，分擔家庭生活費用，或小孩的扶養費，也不願協助維持家庭或子女教養，任由小萱獨自承擔維繫家庭重責，甚至需在假日兼職工作。

法官日前依法判決，小萱依民法第1052條第2項規定訴請裁判離婚，應予准許。