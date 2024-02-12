桃園市71歲曾姓老翁，日前被民眾通報獨自倒臥在路旁，中壢警方前往關心，發現他竟然已經2天完全沒有進食，員警當心他的身體狀況，自掏腰包買便當讓他果腹，員警也協助詢問他接受安置的意願卻遭拒絕，但仍提供他相關資訊，若有需要可隨時前往。

中壢分局興國派出所警員劉志廷及余詳安，當下發現曾翁虛弱的倒臥在路旁，身體顫抖，隨即將他扶到一旁遮雨處休息。詢問之下，才知道老翁平日露宿街頭，沒有固定收入，竟然已有2天沒有吃東西，全身上下只有50元，實在不夠錢買便當吃。

員警自掏腰包購買熱騰騰的便當讓老翁吃，也詢問他是否願意接受安置，但他說雖然過年不太好過，很感謝遇到溫暖的警察，自己一個人慣了，不想麻煩別人。再三推辭下員警也不勉強，告訴他在中壢區福星六街137號有遊民外展服務中心等相關資訊，有需要協助的話可以前往。

中壢警分局表示，員警接獲報案都會秉持社會安全網的精神即時提供協助，另桃園市社會局也有南、北區遊民外展服務中心可以提供相關協助。