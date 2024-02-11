網紅蕾菈去年涉嫌吸食、持有大麻被警方逮捕，事後出面道歉，卻難挽回重挫的形象和事業，經歷一段時間自省後，決定重新振作再出發，近來在社群分享一則影片，她日前到台南獲得不少民生用品，由於不方便帶走，決定分送給街友，原本擔憂好意遭到曲解，想通後認為其實無須在意其他人眼光。

蕾菈在影片中透露從夾娃娃店中，夾到不少民生用品，但若帶回台北就有點不切實際了，因此決定把這些物資分送給有需要的人，但仍不免擔憂這份好意，會被誤解成在施捨或可憐對方，不過還是親自拿著這些物資，前往台南火車站前的地下道，依序分送給所有街友，還不忘祝福所有人﹕「祝你有個美好的夜晚」。

蕾菈事後透露心聲﹕「想幫助人，但又不希望被幫助的人感到不舒服，怕這份好意被曲解，這種忐忑直到我回家。想了很久，覺得只要自己知道自己的出發點是什麼，就不需要害怕，不用在意其他人的眼光」，接著不忘跟所有人拜年﹕「大年初一，祝大家永遠不愁吃穿」。

蕾菈做善舉的影片，不到半天便吸引近萬人按讚，網友也紛紛留言打氣﹕「支持，有時候會覺得送給有需要的人自己會更開心，帶回家有可能用不到就浪費了，看到他們開心就夠了」、「蕾菈很棒唷！繼續加油，好有愛心」、「謝謝妳的善良，新年快樂」、「很棒的正能量，施比受更有福」。

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