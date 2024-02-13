只要一起參加活動大聲說出「我愛你亅及擺出時下最流行傳達愛意的手勢，就可獲得到限量版的粉紅多多龍小提燈。（本報資料照片）

彰化縣政府舉辦2024彰化月影燈季，與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」大受歡迎，吸引民眾排隊瘋搶，明天情人節將送出限定版粉紅多多龍提燈，下午4點半將在八卦山參佛道發放號碼牌，5點半發放，只要大聲說出「我愛你」及擺出時下最流行傳達愛意的手勢，即可獲得。

明天情人節將送出限定版粉紅多多龍提燈，下午4點半將在八卦山參佛道發放號碼牌，5點半發放，只要大聲說出「我愛你」及擺出時下最流行傳達愛意的手勢，即可獲得。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

今年初五適逢西洋情人節，縣府將在2月14日情人節當天，於八卦山大佛風景區參佛道舉辦「彰化2024月影燈季」浪漫情人節活動，號召520對情侶，不管是老情人、小情人或前世情人，只要一起參加活動大聲說出「我愛你」及擺出時下最流行傳達愛意的手勢，就可獲得到限量版的粉紅多多龍小提燈。

彰化縣政府城觀處表示，預計當天下午4點半在八卦山大佛牌樓開始發放號牌，限量520組，活動當天在卦山村還有浪漫情歌演唱及限量爆米花免費發送，歡迎大家一起來共度浪漫情人節。

城觀處說，「彰化2024月影燈季」即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點起每半小時有氣勢磅礡大佛光雕秀，還有民眾最愛的互動燈區及粉紅旋轉木馬。

此外，從2月10日至3月3日，在「2024彰化月影燈季」活動、「2024花在彰化」活動及「2024 員林燈會暨元宵活動」三活動地點掃描任兩處QR code完成集章者即可參加抽獎，有iphone15、ipad等豐富獎項，還有加碼限量版多多龍小提燈500個送給您，歡迎全國鄉親好朋友春節走春，首選彰化，來彰化吃喝玩樂、嚐美食、賞燈會。