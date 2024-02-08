彰化縣一名黃姓房東多年前準備將房子售出時，卻發生女房客於屋內輕生的事件，造成房子成為凶宅。案發後，黃男再將房子出售予一名劉姓女子。後來，劉女聽聞自己購買的房屋曾發生輕生事件，精神上飽受折磨，並認為自己一度遭到靈異困擾，為此將黃姓房仲及屋主賴男告上法院，要求返還共計1150萬元購屋金，但法官認定劉女無法舉證屋主刻意隱瞞，且未有人聽聞靈異事件，判劉女敗訴。

時間回溯至2016年，劉女主張，賴男於賣屋交易時，並未表明房屋曾發生非自然死亡事件。為此，劉女得知實情後一度遭受靈異干擾，精神飽受折磨，並以賴男及黃姓房仲未盡「告知義務」，因此憤而提出告訴，要求返還購屋房金，同時向二人求償230萬元精神賠償金。

屋主賴男表示，這間屋子是從父親手上接過，同時強調自己長期居住外地，對於屋內過去曾發生女子輕生事件並不知情，也未曾隱瞞房屋歷史。此外，他進一步指出，這間屋子後來也一直處於正常出租使用的情況，期間未曾有過房客投訴有關靈異的現象。

對此，黃姓房仲解釋，他是到劉女交易後要求將房子轉售時，他才得知過去曾經有一名女子在屋內輕生。黃男喊冤，稱他最初接下這起房產交易時並不知情，且已盡查詢義務，不應承擔責任。

彰化地院審理，認為房子過去確實發生輕生案件，不過事發至今已逾20年之久，審酌該房子坐落市井鬧區，且當時案發後陸續有房客居住，不過皆一致未有人反應靈異，難認爭房屋因「凶宅」造成價值貶損，另原告劉女無法舉證屋主刻意隱瞞該屋曾發生非自然死亡事件，判劉女敗訴。

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