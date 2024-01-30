精神健康基金會今天公布2023年十大精神健康新聞事件，從「＃MeToo」事件在台延燒、國寶級雕刻大師朱銘輕生、李玟驚傳憂鬱症離世，到新北幼兒疑似被餵藥案、新北國中生割頸案，都引發社會極大關注。醫師指出，這些事件對象從幼兒到長者都有，顯示精神健康議題不論各年齡層都很重要。

去年5月起，國內一連串性騷擾以及疑似性侵害事件被揭露，從政治圈擴及到媒體、校園、體育、藝文等場域。精神健康基金會健康指數組召集人楊聰財指出，＃MeToo運動引發企業因應時代潮流，鼓勵職場重視DEI（多元共榮），強調員工特質的多樣性（Diversity），並關注如何實質平等的對待多元的員工（Equity），以及如何尊重並接納員工的多元性（Inclusion）。

去年6月。新北板橋一間幼兒園傳出有老師餵食幼兒藥品，引發家長恐慌。精神健康基金會董事長、台大醫學院精神科教授胡海國呼籲，在不信任感很強、過於重視金錢信念的社會氛圍裡，社會人際互動少了溫暖，不安全感上升，在此情況下，對於孩童的父母，有必要即時的安撫、清楚的說明、安排孩子接受醫療檢查以確認健康狀況，以化解及安撫社會的不安。

去年12月新北某國中男學生遭隔壁班同學持彈簧刀割頸，連日搶救宣告不治，引發社會大眾高度關切。胡海國表示，加害者的長期行為困擾，顯示出他的腦功能弱點，可以看出長期精神發展的脈絡，在「當代生活環境」和「腦結構與功能發展」的數年歷程惡性循環下，造就他一貫的加害他人的行為傾向。

另外，去年12月國民法官首次審理思覺失調症患者殺人案，判有期徒刑12年，也入選2023年十大精神健康新聞事件。胡海國指出，過去思覺失調症病人對他人施暴致死的案例，經常因為法官判決與大眾觀點與感受有所不同，而引起社會議論，該案例是思覺失調症病人對父親暴力致死，呈現家庭照顧病人在社會烙印中的遺憾，也顯示我國精神醫療措施在社區裡病人照顧的明顯不足。

去年也有多位名人輕生離世新聞，令社會大眾哀痛。楊聰財指出，根據衛生福利部《自殺防治手冊》，自殺族群7成以上有憂鬱症，而國健署調查顯示，台灣約200萬人有憂鬱症狀，其中125萬人為中重度憂鬱。建議憂鬱症患者家屬可以學習疾病正確知識，有助於理解親友正在經歷的情況與感受，盡可能展現願意傾聽的態度，不要試圖輕易解決問題，以提供安全感，幫助患者敞開心胸。

胡光國指出，十大精神健康新聞事件從幼兒到長者都有，顯示精神健康議題不論各年齡層都很重要，而涵蓋面向包括人際關係、精神藥物、暴力、精神疾病相關。提醒大眾應有覺知腦力不足的能力，設置情緒的停損點，幫助自己遠離精神困擾。

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