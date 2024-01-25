腎臟健康和日常飲食關係相當密切，尤其對於腎功能不佳者來說，正確的吃法能避免病情更加惡化。對此，腎臟科醫師洪永祥指出，若本身腎功能不佳，飲食上務必要注意「限磷、限鉀、限蛋白」，有些看似健康的飲食，其實都可能會成為傷腎大地雷，例如麵包、堅果、豆類、牛奶、五穀雜糧、運動飲料、內臟食物及火鍋湯等，務必要注意攝取量。

洪永祥在《下班經濟學》表示，很多人對慢性腎衰竭要怎麼吃不清楚，其實只要掌握3大原則「限磷、限鉀、限蛋白」即可，並列舉以下8款食物，看似健康卻恐對腎臟造成負擔，尤其為腎功能不佳者，務必要慎食：

1、麵包：一般人可能會覺得沒什麼問題，但其屬於發酵類的食物，只要使用酵母粉就算是高磷酸鹽的食物，不是完全不能吃，而是要限制攝入量，淺嚐即可。

2、堅果、豆類、牛奶：雖富含許多營養，但皆為高磷、高鉀、高蛋白的食物，吃太多也會對腎臟造成負擔。

3、五穀雜糧：維生素及礦物質含量非常豐富，但也含較多的磷、鉀，腎功能不佳會難以代謝，恐導致尿毒飆高，很快就會進展至洗腎。

4、運動飲料：喝多容易引起高血鉀，從而造成肌肉無力，甚至心臟停止。

5、內臟食物：高尿酸又高磷，吃對易對腎臟造成負面影響。

6、火鍋湯：所有食材內的磷、鉀、洗不乾淨的農藥、食品添加物等，都會聚集在那一鍋濃湯中，不只腎功能不佳者要注意，一般人也不建議常喝，對腎臟、心臟影響都很大。

此外，談及養腎要吃黑色食物的說法，像是黑豆、黑木耳、黑芝麻等，洪永祥說明，此類食物的花青素、蛋白質、鐵含量都很豐富，補充後確實有提振精神的效果，但若腎絲球過濾率低於60分，必須限磷、限鉀、限蛋白者，就不要再多吃那些黑色食物，恐使尿毒排不出去，導致腎衰竭速度加重。