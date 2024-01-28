南投縣水里鄉上安鵲橋一帶，從去年底接連發生多起輕生案，為防止類似事件發生，附近社區居民與當地信仰中心「永天宮」，將在明天（29日）舉辦「除煞」儀式，並公佈時間、路線，提醒民眾及早避開，不過民俗專家表示，倘若無法迴避，可採用「一青破三煞」方式，將單數綠葉放置身上，藉以驅邪避凶。

南投縣水里鄉上安社區公告內容，1月29日下午3點開始舉行送煞儀式，送煞路線從鵲橋下方三部路，右轉水信路三段，出庄郡安橋上車，走水信路二段，抵達神隆橋下，提醒民眾如非必要避免外出，以免沖犯，若來不及閃避，可以側身面對民宅迴避。

附近居民指出，從去年底到今年1月初，上安鵲橋周邊陸續發生多起輕生事件，因此由當地「永天宮」規劃送煞儀式，並邀集鄰近宮廟參與，將供奉神明暫時送到宮內，提升除煞效果。

民俗專家施宣熹表示，送煞儀式目的，除了消除煞氣，也有安定民心效果，避免造成居住在附近的居民整天提心吊膽，倘若民眾無法閃避，依「一青破三煞」，可事前準備單數綠葉，放置在身上，即可達到趨邪避凶。