每個人對婚姻的看法不同，經營的方法就會有所差異，有些人婚前態度良好，卻在婚後發生了變化，而有些人則在婚後越來越好，《搜狐網》盤點12星座，其中4星座對家庭非常忠誠，結婚後變得更有責任感。

▌摩羯座

摩羯不太熱衷於人際關係，不會為了戀愛而戀愛，他們對自己的人生有清晰的規畫，尤其是對事業的高度追求，因此摩羯的情感經歷相對較少，只有認為可以戀愛、結婚的時候，才會走入婚姻的殿堂，摩羯對於家庭非常忠誠，可以為另一半承擔責任，為孩子承擔父母的責任，為父母承擔作為兒女的責任，家庭對他們來說至為重要。

▌處女座

處女能在婚姻裡成為更好的自己，單身或談戀愛時沒有很強的責任感，專注於自己的領域，不喜歡別人插手自己的事，也不喜歡干涉別人；但結婚後組成了新的家庭，有了歸屬感，變得更有責任心，更願意分擔家務，再加上處女感情上有潔癖，也希望婚姻能完美，所以會努力經營家庭，沒有非分之想。

▌巨蟹座

巨蟹婚後最值得信任，雖然他們婚前容易和別人曖昧，婚後另一半就會發現，巨蟹非常注重家庭，也有責任感，巨蟹女會把家庭放在第一位，用心經營家庭生活，巨蟹男則在婚後全然信任妻子，家裡事情都是另一半說了算，他們通常扮演合作者的角色，對待妻子和孩子極好，從不偷懶做家務，總是用堅實的手臂守護家庭。

▌金牛座

金牛婚後也是讓人很放心，他們在戀愛時不懂得浪漫，沒有玫瑰、巧克力、驚喜或甜言蜜語，只以真誠給人留下深刻的印象，另一方面，金牛婚後可以因為愛情的轉變，一改以往的平淡無趣，偶爾為另一半準備驚喜，他們非常勤奮、上進，能讓另一半感覺安心，另外，金牛會在工作和事業上付出很大的努力，為家庭奮鬥，希望經濟基礎更加穩定，讓家人過上更加富裕的生活，金牛的婚姻生活也許不那麼戲劇化，但平凡的日子也是一種幸福。