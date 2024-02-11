有些人天生不擅長說話，總是把情緒隱藏在心中，不知如何表達。命理專欄「星座巫師」分享，摩羯座、處女座、獅子座和水瓶座的人是典型的「嘴笨心軟」，就算面對心儀對象，也很難表達出真實的心意，如果對方要離開，即使內心很在意，也不知道如何開口挽留。

▎摩羯座

摩羯座很少與人打交道，看起來很難親近，總是習慣把所有情緒都隱藏起來，不讓任何人察覺，平時沉默寡言，聊天容易句點別人，面對喜歡的人，也難以說出什麼好聽的話，所以如果感情出了問題，就算摩羯座想要挽留，也因為嘴太笨而不知道如何開口，最後很可能錯失真愛。

▎處女座

處女座總是以現實的眼光看待一切，還非常毒舌，經常幾句話就把人堵得啞口無言，處女座面對感情也一樣實際，就算對著另一半也不會「嘴下留情」，如果讓他們說點好聽的話，又會感到彆扭，總覺得甜言蜜語還不如實際行動，所以即使心裡很在意，也不懂該如何挽留。

▎獅子座

獅子座個性強勢又霸道，總是習慣性地以自我為中心，很少顧忌身邊人的感受，不懂得如何低頭認輸，即使戀愛了，也會想盡辦法佔據主導地位，如果另一半想要離開，就算心裡很在意，也說不出好聽話挽留，甚至還可能裝作一副無所謂的樣子。

▎水瓶座

水瓶座敢愛敢恨，認為愛情無非就是「喜歡就在一起，不適合就分開」，這種隨緣的態度，讓他們做不出任何勉強的事情，所以另一半如果要離開，就算心裡非常在意，也不會強求，畢竟兩人已經無法再繼續，無論說多少好話都沒有任何轉圜餘地，水瓶座自然也懶得去做無用功。