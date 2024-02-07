有些人個性特別決絕，稍有不順心的事情，就會做出極端的決定，《搜狐網》點名3星座就是如此，他們雖然好脾氣，不輕易跟人起爭執，但是一旦被惹毛或被背叛，立刻就會跟朋友絕交，絲毫不後悔。

▌巨蟹座

巨蟹天生溫柔，個性和善，一點也不難說話，是絕對的好脾氣，他們出了名的溫柔賢慧，可愛大方，所有人都喜歡巨蟹，但是，很多人不知道的是，惹到了巨蟹會很慘，他們行事特別決絕，做了決定都不後悔，一旦和對方絕交，絕對不會回頭。

▌金牛座

金牛十分有忍耐力，雖然不愛說話，但是天性平和，不輕易跟人起爭執，天生是好脾氣，這一點可是眾人公認，不過就算是好脾氣，金牛也不容別人欺負，一旦惹到了金牛，他們就立刻絕交，一點不留餘地，做事相當決絕，原則性很強。

▌射手座

射手像孩子一樣純真可愛，個性樂觀，十分灑脫，是天生的好脾氣，不過，如果惹到了射手，就會立刻一刀兩斷，態度相當決絕，惹到了他們，他們十分受不了，受不了朋友的背叛，受不了朋友的打擊，絕交就在所難免。