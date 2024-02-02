有些人把工作放第一順位，就算身體不舒服，也不願放下手邊任務。運勢網站《摘星工廠》分享3星座是工作狂，努力上進又有責任感，凡事都想自己來，生病了也不休息，反而是咬牙硬撐，在職場上能做出一番成績。

▎摩羯座

摩羯座是典型工作狂，做事積極向上，擁有極強事業心，無時無刻都在追求完美，希望能夠提升自我，達到更高的成就，面對職場吃苦耐勞，就算身體不舒服，只要工作還沒有完成，他們會選擇硬著頭皮去搞定。

▎金牛座

金牛座向來很能吃苦，工作上腳踏實地又認真，凡事都親力親為，一定要把事情做到最好，交給別人反而會不放心，工作上任務沒完成，就不會休息，若是身體出現不適，只要病情不嚴重，他們會為了不耽誤工作進程而硬撐。

▎天蠍座

天蠍座職場上忍耐度極高，就算生病也不隨意請假，不想讓個人因素延誤工作，甚至影響大局，天蠍座個性堅毅又專注，顧面子且有責任感，若是成為同事們的拖油瓶，反而會更有壓力，就算不舒服也會撐到最後一刻。